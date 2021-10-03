Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Европейской России

Синоптики прогнозируют в Европейской части России погодные аномалии из-за мощного антициклона, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд сообщил, когда закончится бархатный сезон на российских курортах

По его словам, это случится в ближайшие дни. Температура выше климатической нормы на четыре градуса будет в северных районах, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии.

Регионы Урала и юга западной Сибири, Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской, Новосибирской, Томской области ожидает аномально холодная погода с отклонениями от климатической нормы.

«Барическая гора» угрожает своим появлением Москве, рассказали ранее в Центре погоды «Фобос».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СиноптикиПогодаРоман Вильфанд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры