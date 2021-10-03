Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Европейской России
Синоптики прогнозируют в Европейской части России погодные аномалии из-за мощного антициклона, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, это случится в ближайшие дни. Температура выше климатической нормы на четыре градуса будет в северных районах, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии.
Регионы Урала и юга западной Сибири, Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской, Новосибирской, Томской области ожидает аномально холодная погода с отклонениями от климатической нормы.
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