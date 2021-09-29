Вильфанд сообщил, когда закончится бархатный сезон на российских курортах

По его словам, на юге европейской территории температура ниже нормы на 1-2 градуса, что сказывается на температуре воды в море, которая постепенно охлаждается.

Как отметил синоптик, в ближайшие дни в Евпатории температура воды будет +18 градусов, в Феодосии, Анапе, Геленджике 19 градусов выше ноля, в Алуште, Туапсе и Сочи - 20 градусов, а в Ялте 21 градус.

Ранее Ростуризм сообщил о самых популярных направлениях отдыха в России этой осенью.

