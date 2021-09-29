Вильфанд сообщил, когда закончится бархатный сезон на российских курортах

Бархатный сезон на российских курортах завершится 3-5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Названы самые популярные места отдыха в России этой осенью

По его словам, на юге европейской территории температура ниже нормы на 1-2 градуса, что сказывается на температуре воды в море, которая постепенно охлаждается.

Как отметил синоптик, в ближайшие дни в Евпатории температура воды будет +18 градусов, в Феодосии, Анапе, Геленджике 19 градусов выше ноля, в Алуште, Туапсе и Сочи - 20 градусов, а в Ялте 21 градус.

Ранее Ростуризм сообщил о самых популярных направлениях отдыха в России этой осенью.

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ТЕГИ:КурортыРоман Вильфанд
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