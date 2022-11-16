Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах

По его словам, в ночь на 20 ноября ожидается до 14 градусов мороза. Днем ожидается от минус 4 до минус 9. «Это температура совсем не ноябрьская и даже не декабрьская, это температура январская», - отметил синоптик.

Это связано с тем, что в Москву придет область высокого давления, небо очистится от облаков, что приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что настоящая зима придет в Москву 16 ноября. По его словам, столбики термометров опустятся до минус 5 в дневные часы и минус 8 ночью, выпадет до трех сантиметров снега.

