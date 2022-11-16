Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах
Температура воздуха в Москве к концу текущей недели опустится до январской нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в ночь на 20 ноября ожидается до 14 градусов мороза. Днем ожидается от минус 4 до минус 9. «Это температура совсем не ноябрьская и даже не декабрьская, это температура январская», - отметил синоптик.
Это связано с тем, что в Москву придет область высокого давления, небо очистится от облаков, что приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что настоящая зима придет в Москву 16 ноября. По его словам, столбики термометров опустятся до минус 5 в дневные часы и минус 8 ночью, выпадет до трех сантиметров снега.
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