С этого дня столбики термометров в городе опустятся до минус 5 в дневные часы и минус 8 ночью, выпадет до 3 сантиметров снега. Как отметил синоптик, при этом зима начнет заявлять о себе с 14 ноября. В этот день снег припорошит улицы, но температура будет еще выше нормы на 1,5 градуса.

С 15 ноября температурный режим вернется в норму, однако заметного снегопада не ожидается.

К середине следующей недели арктическое вторжение принесет в южные регионы России погоду предзимья с морозом по ночам и первым снегом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

