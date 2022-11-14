Синоптик спрогнозировал приход настоящей зимы в Москву с 16 ноября
Настоящая зима придет в Москву 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
С этого дня столбики термометров в городе опустятся до минус 5 в дневные часы и минус 8 ночью, выпадет до 3 сантиметров снега. Как отметил синоптик, при этом зима начнет заявлять о себе с 14 ноября. В этот день снег припорошит улицы, но температура будет еще выше нормы на 1,5 градуса.
С 15 ноября температурный режим вернется в норму, однако заметного снегопада не ожидается.
К середине следующей недели арктическое вторжение принесет в южные регионы России погоду предзимья с морозом по ночам и первым снегом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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