Вильфанд назвал сроки окончательного прихода тепла в Россию
Теплая погода окончательно установится в умеренных широтах Центральной России не раньше середины апреля. Как пишет РИА Новости, такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В свою очередь, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина подчеркнула, что температура воздуха в российских регионах в апреле будет выше нормы на 1-1,5 градуса. Она добавила, что теплая погода ожидается не только в европейской части страны, но и на Урале, в Сибири, на Чукотке, в Забайкалье, на юге Приморского края, на Камчатке и в Магаданской области.
Между тем, в Гидрометцентре предупредили о похолодании в столичном регионе сразу на 10 градусов. Синоптики уточнили, что резкое понижение температуры ожидается в предстоящие выходные, в субботу может пойти снег. Ночью температура воздуха опустится до нуля градусов, днём будет около +5-ти.
Ранее НСН писала, что минувший март стал самым теплым с 2007 года. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 5,9 градуса. Об этом сообщили в Росгидромете. Метеорологи отметили, что средняя температура в марте 2007 года превышала обычную на 6,6 градуса.
За месяц в Москве, по данным станции ВДНХ, выпало 50,6 миллиметра осадков, это около 1,5 мартовской нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что апрель в этом году будет также теплым. В большинстве регионов России температура будет в пределах нормы или превышать ее. Специалист отметил, что никаких природных аномалий в предстоящем месяце не ожидается.
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