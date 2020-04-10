Вильфанд назвал сроки окончательного прихода тепла в Россию

Между тем, в Гидрометцентре предупредили о похолодании в столичном регионе сразу на 10 градусов. Синоптики уточнили, что резкое понижение температуры ожидается в предстоящие выходные, в субботу может пойти снег. Ночью температура воздуха опустится до нуля градусов, днём будет около +5-ти.

Ранее НСН писала, что минувший март стал самым теплым с 2007 года. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 5,9 градуса. Об этом сообщили в Росгидромете. Метеорологи отметили, что средняя температура в марте 2007 года превышала обычную на 6,6 градуса.

За месяц в Москве, по данным станции ВДНХ, выпало 50,6 миллиметра осадков, это около 1,5 мартовской нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что апрель в этом году будет также теплым. В большинстве регионов России температура будет в пределах нормы или превышать ее. Специалист отметил, что никаких природных аномалий в предстоящем месяце не ожидается.

