Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве

Существенное похолодание, примерно на десять градусов, а также небольшой снег в предстоящие выходные в столичный регион принесёт холодная восточная часть антициклон. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в ночь на субботу в Москве ожидается до 4 градусов мороза, по области – до -7. В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +1, пишет Москва 24.

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Не стоит забывать, что из-за порывистого ветра до 9:00 22 марта в столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности.

Добавим, жители Москвы могут начинать менять резину на автомобиле примерно через три недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что пока в столичный регион всё ещё будут «наведываться» холодные фронты.

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ФОТО: pixabay.com
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