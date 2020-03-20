Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве

Существенное похолодание, примерно на десять градусов, а также небольшой снег в предстоящие выходные в столичный регион принесёт холодная восточная часть антициклон. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в ночь на субботу в Москве ожидается до 4 градусов мороза, по области – до -7. В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +1, пишет Москва 24.