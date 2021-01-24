Венецианский карнавал снова проведут в онлайн из-за коронавируса

Традиционный карнавал в Венеции в 2021 году состоится в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, сообщили организаторы.

В Венеции отказались от карнавала из-за коронавируса

Они планируют для гостей мероприятия создать «виртуальные комнаты». Там можно встретиться с интересными и знаменитыми людьми, послушать интерактивные рассказы. В планах также конкурс на самую красивую маску, который организуют в соцсетях.

Прямую трансляцию события будут вести их дворца Вендрамин-Калерджи – с берега Гранд-канала.

Организаторы отметили, что в этом году карнавал станет короче. Мероприятия, которые обычно длятся две с половиной недели, состоятся 6 и 7, а также с 11 по 16 февраля.

Прошлогодний карнавал в Венеции также сократили из-за начавшейся эпидемии коронавируса, напоминает НТВ.

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