Венецианский карнавал снова проведут в онлайн из-за коронавируса

Они планируют для гостей мероприятия создать «виртуальные комнаты». Там можно встретиться с интересными и знаменитыми людьми, послушать интерактивные рассказы. В планах также конкурс на самую красивую маску, который организуют в соцсетях.

Прямую трансляцию события будут вести их дворца Вендрамин-Калерджи – с берега Гранд-канала.

Организаторы отметили, что в этом году карнавал станет короче. Мероприятия, которые обычно длятся две с половиной недели, состоятся 6 и 7, а также с 11 по 16 февраля.

Прошлогодний карнавал в Венеции также сократили из-за начавшейся эпидемии коронавируса, напоминает НТВ.

