В Венеции остановили традиционный карнавал
23 февраля 202021:01
Власти Италии приняли решение отменить последние дни Венецианского карнавала из-за вспышки в стране нового коронавируса. Об этом решении сообщил глава области Лука Дзайя, сообщает Reuters.
«С вечера (23 февраля – прим НСН) до 1 марта включительно будет введен запрет на Венецианский карнавал и другие мероприятия, в том числе спортивные», — цитирует РБК заявление Дзайи.
Ранее он также подтвердил первые два случая гибели от коронавируса в Венеции. От пневмонии, вызванной вирусом, скончались пожилые мужчина и женщина в Ломбардии и Венеции.
Напомним, в Италии введен карантин в 12 городах. Число заболевших превысило 100 человек.
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ФОТО: Flickr.com
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