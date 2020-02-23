В Венеции остановили традиционный карнавал

Владимир Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением Дмитрий Песков сообщил подробности предстоящего саммита по сирийской проблематике Алексей Малашенко рассказал НСН, что предполагается обсудить на саммите по Сирии В Киеве протестующие потребовали уволить министра МВД Арсена Авакова Паспорта Великобритании снова станут синего цвета