Венедиктов рассказал об ожидаемом эффекте от опроса по обязательной вакцинации

«Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов», - сказал он «Ленте.ру».

По словам Венедиктова, этим опросом заинтересовались мэр столицы Сергей Собянин и Роспотребнадзор.

Зампред Общественной палаты Москвы также привел несколько аргументов в пользу обязательной вакцинации.

«В Великобритании заболевают столько же, сколько в России приблизительно, то есть 25 тысяч в сутки примерно, а умирает в 10-15 раз меньше. Почему? Потому что 78% взрослого населения Великобритании сделали первый укол. У нас этот показатель меньше 20%. То есть, на самом деле вакцинация рассчитана на защиту от смерти», - считает Венедиктов.

Он также отметил, что Великобритания и Франция переходят к обязательной 100-процентной вакцинации представителей определенных профессий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения для непривитых могут стать «безальтернативными». Так он отреагировал на решение властей Франции усилить меры для невакцинированных, в частности запретить им вход в бары, больницы и поезда.

