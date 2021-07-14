Венедиктов рассказал об ожидаемом эффекте от опроса по обязательной вакцинации
В Общественной палате Москвы рассчитывают получить порядка 100 тысяч голосов в ходе онлайн-голосования по обязательной вакцинации отдельных групп населения, заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Ранее Венедиктов, являющийся заместителем председателя Общественной палаты Москвы, сообщил, что электронное голосование состоится 29-30 июля.
«Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов», - сказал он «Ленте.ру».
По словам Венедиктова, этим опросом заинтересовались мэр столицы Сергей Собянин и Роспотребнадзор.
Зампред Общественной палаты Москвы также привел несколько аргументов в пользу обязательной вакцинации.
«В Великобритании заболевают столько же, сколько в России приблизительно, то есть 25 тысяч в сутки примерно, а умирает в 10-15 раз меньше. Почему? Потому что 78% взрослого населения Великобритании сделали первый укол. У нас этот показатель меньше 20%. То есть, на самом деле вакцинация рассчитана на защиту от смерти», - считает Венедиктов.
Он также отметил, что Великобритания и Франция переходят к обязательной 100-процентной вакцинации представителей определенных профессий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения для непривитых могут стать «безальтернативными». Так он отреагировал на решение властей Франции усилить меры для невакцинированных, в частности запретить им вход в бары, больницы и поезда.
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