В Москве пройдет онлайн-голосование об обязательной вакцинации

В конце июля пройдет онлайн-голосование по обязательной вакцинации определенных групп населения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный редактор «Эхо Москвы» и заместитель столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов.

По его словам, Общественная палата хочет помочь выявить мнение жителей и выступает посредником между населением и властями.

Электронное голосование состоится 29-30 июля.