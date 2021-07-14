В Москве пройдет онлайн-голосование об обязательной вакцинации
В конце июля пройдет онлайн-голосование по обязательной вакцинации определенных групп населения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный редактор «Эхо Москвы» и заместитель столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов.
По его словам, Общественная палата хочет помочь выявить мнение жителей и выступает посредником между населением и властями.
Электронное голосование состоится 29-30 июля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения для непривитых могут стать «безальтернативными». Так он отреагировал на решение властей Франции усилить меры для невакцинированных, в частности запретить им вход в бары, больницы и поезда. В случае ужесточения существующих ограничений в России можно ожидать массовые иски, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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