Без чести и достоинства. Навального уличили в пиаре из-за иска к Пескову

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН заявил, почему Навальный как политик не имеет никаких юридических оснований защищать свою честь и достоинство.



«Навальный - это публичный политик. Согласно нормам международного права, политики должны быть терпимы к критике. Есть решения Европейского суда, которые содержат такие слова, как «вор», «негодяй» в отношении мэров городов и политических партий. Навальный постоянно переобувается: то он политик-оппозиционер, то он обычный гражданин, на которого распространяются нормы защиты чести и достоинства. Однако весь мир его считает политиком, так что тут ситуация однозначная», - сказал юрист.



Он объяснил, зачем Навальный все же подал исковое заявление в суд.



«Это информационный повод, и ничего больше. Он хочет быть на слуху, не выпадать из обоймы на тот период, пока он находится за рубежом. Тем более иск против высокого должностного лица гарантировано произведет шум. У Навального сейчас нет возможности привлечь к себе внимание другим способом. И он добился своего: мы об этом говорим», - отметил Трунов.



Адвокат также рассказал, почему Навальный сейчас не может обратиться в Европейский суд.



«Перед этим в России должны принять какое-то решение по иску, которое он должен обжаловать в Апелляционном и Конституционном судах, и лишь потом он может обратиться в ЕСПЧ. Однако иск отклонили, и решения никакого нет», - напомнил он.



Вместе с тем Трунов рассказал, какие требования можно было бы заявить, если бы Навальный не был политиком.



«Ответчику грозит материальная ответственность, возмещение вреда и упущенной выгоды, если речь идет о бизнесмене. Тем не менее, такие иски никогда не имели серьезных материальных перспектив, однако однажды Березовский и «Коммерсант» удивили всех суммой. И был еще один иск на миллион долларов, который был выигран, однако позднее решение отменили. Но в реальной жизни такие суммы компенсации колеблются не выше 50 тысяч рублей», - отметил юрист.

Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков ранее в беседе с НСН предложил Навальному нанять профессиональную охрану при возвращении в Россию.

«Я бы посоветовал ему скорее выздороветь, это первое. Посоветовал бы быть внимательнее и аккуратнее. Ему стоит нанять какую-то профессиональную охрану, которая умеет выявлять наружное наблюдение, которая будет беспокоиться о его рационе питания и прочем», - заявил Гудков, отметив, что не сомневается в намерении оппозиционера вернуться в Россию.



Ранее Песков обвинил Навального в работе с сотрудниками ЦРУ после того, как он заявил, что за его отравлением стоит лично президент Владимир Путин. Комментировать иск оппозиционера Песков отказался.



Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске, а позже перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие медики сообщили, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», при этом российские врачи заявили о нарушении обмена веществ. Сейчас Навальный проходит курс реабилитации в Берлине, но обещает обязательно вернуться в Россию.

