«Аэрофлот» опроверг данные о четырех пострадавших на рейсе из Бангкока

«Информация о том, что госпитализировали четырех пассажиров и в самолет не поступал кислород, не соответствует действительности», - заявили в компании.

По данным «Аэрофлота», с борта госпитализировали одного пассажира. Двое других обратились в медпункт аэропорта, после чего вылетели в пункт назначения.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось о задержке рейса на сутки. Утверждалось, что во время ожидания в салон не подавался кислород, из-за чего пассажирам стало плохо.

Во вторник самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за неадекватного поведения пассажира, передает «Радиоточка НСН».

