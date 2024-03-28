«Аэрофлот» опроверг данные о четырех пострадавших на рейсе из Бангкока
Сообщения об отсутствии кислорода на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» из Бангкока в Красноярск не соответствуют действительности, сообщил перевозчик в своем Telegram-канале.
«Информация о том, что госпитализировали четырех пассажиров и в самолет не поступал кислород, не соответствует действительности», - заявили в компании.
По данным «Аэрофлота», с борта госпитализировали одного пассажира. Двое других обратились в медпункт аэропорта, после чего вылетели в пункт назначения.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось о задержке рейса на сутки. Утверждалось, что во время ожидания в салон не подавался кислород, из-за чего пассажирам стало плохо.
Во вторник самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за неадекватного поведения пассажира, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru