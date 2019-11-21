Валерия объявила войну домашним тиранам: Хватит средневековья!
Певица Валерия в эфире НСН рассказала, почему решила возглавить Движение по борьбе с домашним насилием.
Российская эстрадная певица Валерия заявила, что возглавит Движение по борьбе с домашним насилием. В беседе с НСН она рассказала, что катализатором ее решения стал ответ Министерства юстиции на запрос Европейского суда по правам человека по поводу нескольких дел о домашнем насилии в России.
«Четыре женщины подавали в суд по правам человека. Европейский суд обязал Россию выплатить этим пострадавшим женщинам определенные суммы, так как Россия не выполнила свои обязательства по защите прав человека… Но ответ Минюста носит характер, что проблема преувеличена, что у нас все хорошо. А случай, когда мужчина вывез женщину в лес и отрубил ей руки? Ощущение, что мы живем в средневековье… Меня это возмутило и, я сказала, что с этим нужно что-то делать… Эта тема настолько животрепещущая, что так отписываться, как это сделал Минюст [это не правильно]», - пояснила Валерия.
Она отметила, что несколько лет назад был принят закон о декриминализации домашнего насилия. В частности, первый случай домашних побоев с 2017 года рассматривается как административное правонарушение.
«Значит, если преступление совершено внутри семьи, оно приравнивается к административному нарушению. Как такое может быть?», - возмутилась собеседница НСН.
Она рассказала, что первым делом после принятия решения об участии в Движении она позвонила зампредседателю комитета Госдумы по делам семьи Оксане Пушкиной и высказала готовность оказать «самую активную поддержку и возглавить ряды лоббирующих создание отдельного закона о домашнем насилии».
«Мы должны принять в этой части законы такие же, как во всех цивилизованных странах. Самые уязвимые части населения должны быть защищены от домашних тиранов», - заявила Валерия.
Она рассказала, что уже имела опыт по поддержке женщин, которые подвергались насилию при участии в дочерней организации ООН Международной организации по миграции (МОМ).
На данном этапе певица планирует проявить «самую высокую активность» в социальных сетях, чтобы проинформировать людей о Движении и его направлении. Она упомянула также акцию «Не молчи», которая получила широкое распространение в интернете.
«Говорить о насилии очень больно, а еще больнее - молчать. Нужно кричать и бить во все колокола, тогда не будет таких Соколовых (экс-доцент СПбГУ, которого обвиняют в убийстве сожительницы и бывшей аспирантке – прим. НСН)», - заключила певица.
Ранее сообщалось, что в ответе СПЧ от правительства России, подписанном замминистра юстиции Михаилом Гальпериным, утверждается, что проблема домашнего насилия в России преувеличена и отдельного закона об ответственности за него не требуется. И даже если большинство страдающих от домашнего насилия – это женщины, то мужчины все равно больше страдают от дискриминации, потому что им некому жаловаться. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН обвинила Минюст в оторванности от жизни, добавив, что ведомство порочит правительство РФ.
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