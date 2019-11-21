Валерия объявила войну домашним тиранам: Хватит средневековья!

Российская эстрадная певица Валерия заявила, что возглавит Движение по борьбе с домашним насилием. В беседе с НСН она рассказала, что катализатором ее решения стал ответ Министерства юстиции на запрос Европейского суда по правам человека по поводу нескольких дел о домашнем насилии в России.

«Четыре женщины подавали в суд по правам человека. Европейский суд обязал Россию выплатить этим пострадавшим женщинам определенные суммы, так как Россия не выполнила свои обязательства по защите прав человека… Но ответ Минюста носит характер, что проблема преувеличена, что у нас все хорошо. А случай, когда мужчина вывез женщину в лес и отрубил ей руки? Ощущение, что мы живем в средневековье… Меня это возмутило и, я сказала, что с этим нужно что-то делать… Эта тема настолько животрепещущая, что так отписываться, как это сделал Минюст [это не правильно]», - пояснила Валерия.

Она отметила, что несколько лет назад был принят закон о декриминализации домашнего насилия. В частности, первый случай домашних побоев с 2017 года рассматривается как административное правонарушение.

«Значит, если преступление совершено внутри семьи, оно приравнивается к административному нарушению. Как такое может быть?», - возмутилась собеседница НСН.

Она рассказала, что первым делом после принятия решения об участии в Движении она позвонила зампредседателю комитета Госдумы по делам семьи Оксане Пушкиной и высказала готовность оказать «самую активную поддержку и возглавить ряды лоббирующих создание отдельного закона о домашнем насилии».