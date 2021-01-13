Бразилия начала производство вакцины от коронавируса «Спутник V»

Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» стартовало в Бразилии. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter-аккаунте препарата.

Ранее сообщалось, что Бразилия начнёт производство вакцины 15 января.

Отмечается, что производством «Спутника V» занялась бразильская фармкомпания Unimão Quimica. При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил производителю все необходимые документы и материалы.

Также РФПИ и бразильский производитель заключили соглашение о поставке 10 млн доз вакцины в первом квартале 2021 года. Всего в текущем году планируется поставить 150 млн доз препарата.

Кроме того, РФПИ и бразильская компания намерены на этой неделе подать заявку на одобрение экстренного применения «Спутника V» в Бразилии.

Между тем, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал создание вакцины «Спутник V» мировой сенсацией. По словам учёного, Россия отличается успехами и в других сферах, однако именно вакцина от коронавируса стала достижением мирового уровня, отмечает «Свободная пресса».

