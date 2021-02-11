Вакцина «Cпутник V» местного производства будет доступна в Казахстане к концу февраля

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» производства Казахстана появится в стране ориентировочно к концу февраля. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского Минздрава.

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Отмечается, что препарат будет произведён на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

«Предполагаемый объём первой поставки составит 90 тыс. доз. В последующем до июля месяца этого года объем производства будет доведён до 2 млн доз», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как отметили в министерстве здравоохранения Казахстана, регистрация вакцины от коронавируса местного производства состоится в период с 15 по 25 февраля.

Опытная партия «Спутника V», выпущенная в Казахстане, в январе успешно прошла проверку качества в российском НИЦЭМ имени Гамалеи. Производство первой партии препарата стартовало 27 января.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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