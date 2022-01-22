В ЗАГСах Ростовской области сняли запрет на смех

В управлении ЗАГС Ростовской области отменили запрет на смех во время брачной церемонии.

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«Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет: при проведении церемонии заключения брака формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Новая формулировка: громкие разговоры и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС», — отмечается на сайте ведомства.

Ранее в новое постановление о порядке проведения церемоний заключения брака в Ростовской области включили несколько необычных запретов: смех, грязную обувь, перемещение мебели, верхнюю одежду и большие сумки, есть, пить алкоголь и курить.

Ранее телеведущая программы «Давай поженимся», сваха Роза Сябитова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположила, если руководство ЗАГСа Ростовской области посчитало нужным ввести запрет на смех и громкие разговоры во время бракосочетания, то для этого были определенные причины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретСвадьбаБракРостовская ОбластьЗАГС
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