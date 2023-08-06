Депутат Гурулев призвал строго наказать избивших участников СВО в Забайкалье
Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале прокомментировал избиение в Забайкалье двух инвалидов, участвовавших в спецоперации на Украине.
Парламентарий отметил, что мужчин избили за то, что они участвовали в спецоперации. Он выразил уверенность, что правоохранительные органы отреагируют на инцидент максимально жестко.
Гурулев сообщил, что взял ситуацию на контроль. Виновных нужно наказать по всей строгости закона, убежден депутат.
«А если кто-то из них возрастом не вышел - наказание должны понести родители, а этих скотов нужно лишить будущего в нашей стране», - добавил парламентарий.
Президент России Владимир Путин ранее поручил региональным властям принять дополнительные меры по увековечиванию памяти участников спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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