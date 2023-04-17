В Якутии работник «Почты России» выписал себе премии на 41 млн рублей
В Якутии на работника «Почты России» завели уголовное дело, сообщает ТАСС.
Мужчина с помощью программного обеспечения выписал себе выплаты на сумму более 41 млн рублей. Он делал это регулярно. Действиями злоумышленника заинтересовалось следственное управление ФСБ по Якутии. Дело рассматривается по статье «Мошенничество». Фигуранту предъявлено обвинение, он отпущен под подписку о невыезде.
Часть денег сотрудник успел растратить.
Ранее сотрудники ФСБ задержали нотариуса и троих его сообщников, обналичивавших денежные средства, в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru