В ВОЗ назвали сроки публикации доклада по миссии в Ухане
Публикация предварительного доклада международной миссии, изучавшей в Китае происхождение вызвавшего пандемию COVID-19 вируса, ожидается на следующей неделе. Об этом на брифинге в Женеве сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Эксперты работают сейчас над обобщающим докладом, который, как мы надеемся, будет опубликован на будущей неделе, а полный окончательный доклад будет опубликован в ближайшие недели», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Гендиректор ВОЗ отметил, что с помощью миссии в Ухань удалось получить данные, которые приблизят учёных к разгадке происхождения коронавируса нового типа.
Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Ухане в декабре 2019 года. В качестве основных версий появления вируса называли его естественное происхождение из-за употребления в пищу диких животных, а также возможную утечку из лаборатории Уханьского института вирусологии.
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