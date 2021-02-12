В ВОЗ назвали сроки публикации доклада по миссии в Ухане

Публикация предварительного доклада международной миссии, изучавшей в Китае происхождение вызвавшего пандемию COVID-19 вируса, ожидается на следующей неделе. Об этом на брифинге в Женеве сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как появился COVID-19? Эксперты ВОЗ выяснили новые факты

«Эксперты работают сейчас над обобщающим докладом, который, как мы надеемся, будет опубликован на будущей неделе, а полный окончательный доклад будет опубликован в ближайшие недели», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Гендиректор ВОЗ отметил, что с помощью миссии в Ухань удалось получить данные, которые приблизят учёных к разгадке происхождения коронавируса нового типа.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Ухане в декабре 2019 года. В качестве основных версий появления вируса называли его естественное происхождение из-за употребления в пищу диких животных, а также возможную утечку из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИсследованиеКоронавирусВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры