В ВОЗ назвали сроки публикации доклада по миссии в Ухане

«Эксперты работают сейчас над обобщающим докладом, который, как мы надеемся, будет опубликован на будущей неделе, а полный окончательный доклад будет опубликован в ближайшие недели», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Гендиректор ВОЗ отметил, что с помощью миссии в Ухань удалось получить данные, которые приблизят учёных к разгадке происхождения коронавируса нового типа.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Ухане в декабре 2019 года. В качестве основных версий появления вируса называли его естественное происхождение из-за употребления в пищу диких животных, а также возможную утечку из лаборатории Уханьского института вирусологии.

