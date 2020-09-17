В ВОЗ назвали незначительным подъем заболеваемости COVID-19 в России

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в стране не наблюдается значительного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

На онлайн пресс-конференции, организованной агентством, Вуйнович сравнила ситуацию с распространением COVID-19 в России и в других странах и отметила, что ситуация находится под контролем. По ее словам, повышение уровня заболеваемости в России, в отличие от ряда других государств, незначительное.

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Представитель ВОЗ высоко оценила систему тестирования на коронавирус, выработанную в России, и отметила, что она позволяет точно определить уровень смертности, вызванной этим заболеванием. Также Вуйнович призвала родителей не поддаваться непроверенным мнениям и не отказываться от вакцинации своих детей.

Она подчеркнула, что прививки защищают детей от заразных и опасных заболеваний: дифтерии, кори, полиомиелита, а также помогают защитить тех, кто не может прививаться по состоянию здоровья. Пресс-конференция ТАСС была посвящена влиянию пандемии COVID-19 на эпидемическую ситуацию с туберкулезом.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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