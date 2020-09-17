В ВОЗ назвали незначительным подъем заболеваемости COVID-19 в России

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в стране не наблюдается значительного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.



На онлайн пресс-конференции, организованной агентством, Вуйнович сравнила ситуацию с распространением COVID-19 в России и в других странах и отметила, что ситуация находится под контролем. По ее словам, повышение уровня заболеваемости в России, в отличие от ряда других государств, незначительное.