СМИ: сотрудников украинских военкоматов отправили воевать

Приказ исходил от Министерства обороны страны. Это произошло из-за провала плана по мобилизации. Отмечается, что само мероприятие протекало очень вяло и заняло больше планируемого времени.

Так украинское руководство показало всем остальным военкомам, что будет в случае невыполнения поставленных планов.

Ранее советник министра обороны страны Юрий Сак заявил, что Киев может мобилизовать в армию еще больше людей.

