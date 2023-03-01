СМИ: сотрудников украинских военкоматов отправили воевать

На Украине сотрудников военных комиссариатов Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт, сообщает РИА Новости.

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Приказ исходил от Министерства обороны страны. Это произошло из-за провала плана по мобилизации. Отмечается, что само мероприятие протекало очень вяло и заняло больше планируемого времени.

Так украинское руководство показало всем остальным военкомам, что будет в случае невыполнения поставленных планов.

Ранее советник министра обороны страны Юрий Сак заявил, что Киев может мобилизовать в армию еще больше людей.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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