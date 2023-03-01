СМИ: сотрудников украинских военкоматов отправили воевать
На Украине сотрудников военных комиссариатов Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт, сообщает РИА Новости.
Приказ исходил от Министерства обороны страны. Это произошло из-за провала плана по мобилизации. Отмечается, что само мероприятие протекало очень вяло и заняло больше планируемого времени.
Так украинское руководство показало всем остальным военкомам, что будет в случае невыполнения поставленных планов.
Ранее советник министра обороны страны Юрий Сак заявил, что Киев может мобилизовать в армию еще больше людей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- ЕС отверг вероятность смягчения санкций против России
- ФБР: причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане
- СМИ: сотрудников украинских военкоматов отправили воевать
- Известный сейсмолог предсказал России «опустошительное землетрясение» в ближайшие дни
- Пентагон: США почти не учитывают риск эскалации при поставке оружия Украине
- В России изменились правила приготовления шашлыка на даче
- Пентагон: Украине надо самой платить за поставляемые ей вооружения
- В Белоруссии задержали сотни подростков из группировки «Рёдан»
- Вучич: Западные лидеры признались в своем участии в конфликте на Украине
- В России меняются правила проезда по перекрёсткам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru