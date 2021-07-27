В Волгоградской области вводится обязательная вакцинация для ряда граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан вводится в Волгоградской области. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача области Ольги Зубаревой.

Отмечается, вакцинация требуется ряду категорий сотрудников: в сфере торговли, красоты, общепита, транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также в сфере туризма.

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Зубарева постановила необходимым категориям привиться первой дозой к 30 августа, а второй этап вакцинации завершить к 30 сентября.

Вакцинацию от коронавируса должно пройти все взрослое население Чечни, это единственный способ защитить граждан от болезни. Об этом ранее заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания с членами чеченского правительства и главами районов.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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