В Волгоградской области вводится обязательная вакцинация для ряда граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан вводится в Волгоградской области. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача области Ольги Зубаревой.

Отмечается, вакцинация требуется ряду категорий сотрудников: в сфере торговли, красоты, общепита, транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также в сфере туризма.