В Волгограде проведут опрос о проведении референдума о переименовании города в Сталинград

В Волгограде проведут опрос о возможности референдума по переименованию города в Сталинград.

Ожидается, что по результатам опроса к следующей неделе будет принято решение о том, будет ли проводиться референдум. Об этом рассказал ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу названия Сталинград председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.