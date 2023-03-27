В Волгограде проведут опрос о проведении референдума о переименовании города в Сталинград
В Волгограде проведут опрос о возможности референдума по переименованию города в Сталинград.
Ожидается, что по результатам опроса к следующей неделе будет принято решение о том, будет ли проводиться референдум. Об этом рассказал ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу названия Сталинград председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.
Вернуть городу имя Сталина предложили волгоградские ветераны.
2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается в Кремле, так как по данным опросов, большинство жителей не поддерживает такую инициативу, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- Российские авиакомпании перешли на летнее расписание
- Суд прекратил административное производство по делу лидера «Ногу свело!» Покровского
- СМИ: Командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции военных под Артемовском
- СМИ раскрыли схему побега Усса-младшего из Италии
- В Оренбурге объяснили грубость слов мэра о комментаторах в соцсетях
- СМИ: В Мариуполе совершено покушение на начальника городской полиции
- В Госдуму внесли проект об автоинформировании о взятом кредите
- Патрушев назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине
- Режиссер «Короля и Шута» резко ответил на критику со стороны вдовы Горшка
- Москва прокомментировала протесты в Израиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru