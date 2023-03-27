В Волгограде проведут опрос о проведении референдума о переименовании города в Сталинград

В Волгограде проведут опрос о возможности референдума по переименованию города в Сталинград.

Ожидается, что по результатам опроса к следующей неделе будет принято решение о том, будет ли проводиться референдум. Об этом рассказал ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу названия Сталинград председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

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Вернуть городу имя Сталина предложили волгоградские ветераны.

2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается в Кремле, так как по данным опросов, большинство жителей не поддерживает такую инициативу, передает НСН.

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ФОТО: wikipedia.org/Anastasia Galyamicheva
ТЕГИ:"сталинград"Волгоград

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