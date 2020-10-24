В Ватикане открещиваются от легализации однополых браков Папой Римским

«В фильме был допущен явный подлог, причем с совершенно конкретными целями, чтобы повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США перед выборами. В Ватикане было проведено внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что в оригинальном интервью на испанском языке никогда не употреблялось слово "семья" или "брак", но гражданское "сожительство". Папа говорит о состоящих в гражданском сожительстве людях, которые могут иметь юридические права», - заявил источник.

По его словам, речь идет только об имущественных правах и правах наследования, а также налогообложении и социальной помощи.

«Ничего из сказанного не имеет никакого отношения к семье, традиционному браку, основы которого остаются нерушимы, о чем многократно говорил Папа Франциск и о чем постоянно повторяют в Ватикане», - отметил собеседник агентства.

Напомним, в документальном фильме «Франциск» Папа Римский заявил, что «гомосексуалы имеют право на семью, они дети Божьи». Он также подчеркнул, что гомосексуалистам необходима юридическая защита.

Известный проповедник Русской православной церкви протоиерей Андрей Ткачев в эфире НСН выразил мнение, что католики не согласятся с этим.

«В мире из христиан больше всего католиков. Папа пусть говорит, что он хочет, но католики – это католики. У них есть на кого опираться, на кого равняться. Будет еще один большой раздел внутри католиков мира. Это гниение, это смрадные явления. Не все католики согласятся с этим. Нельзя называть дерьмо конфеткой. Если папа это сделал, то горе ему. Он уже не понтифик, не архиерей ветхого Рима, он просто грешник, который потерял свое благодатное достоинство», - добавил собеседник НСН.

