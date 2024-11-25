В центре Грозного установили ящик для обращений к Рамзану Кадырову
В центре Грозного установили специальный ящик для обращений к главе Чечни Рамзану Кадырову, их зачитают в ходе прямого эфира 4 декабря, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ящик для писем был установлен на бульваре Эсамбаева. По словам министра, глава региона уделяет приоритетное внимание интересам народа, направляя усилия на улучшение качества жизни и развитие региона.
Дудаев уверен, что такой формат общения подчеркивает открытость руководства и его готовность к диалогу с жителями, демонстрируя внимание к их инициативам и нуждам.
Ранее сообщалось, что в Чечне были уволены 11 директоров школ из-за недочетов в работе по итогам внеплановой аттестации. Отмечалось, что был выявлен ряд недочетов, также не прошли аттестацию четыре начальника районных отделов образования. Кадыров поручил взять под особое внимание вопросы назначения руководителей школ и отделов образования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru