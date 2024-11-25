В центре Грозного установили ящик для обращений к Рамзану Кадырову

В центре Грозного установили специальный ящик для обращений к главе Чечни Рамзану Кадырову, их зачитают в ходе прямого эфира 4 декабря, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ящик для писем был установлен на бульваре Эсамбаева. По словам министра, глава региона уделяет приоритетное внимание интересам народа, направляя усилия на улучшение качества жизни и развитие региона.