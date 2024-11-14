Полиция в Москве начала проверку из-за разрисованного памятника Кадырову

Московская полиция начала проверку из-за изрисованного памятника первому президенту Чечни Ахмату Кадырову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве.

В Краснодарском крае задержан мужчина, повредивший 54 могилы

По его словам, правоохранители начали проверку после публикации в интернете информации о порче памятника.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что памятник на улице Кадырова в Южном Бутово разрисовали неизвестные в ночь на 13 ноября. Утром надпись стерли сотрудники коммунальных служб.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Ахмат КадыровПамятникПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры