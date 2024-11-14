Полиция в Москве начала проверку из-за разрисованного памятника Кадырову

«НСН-Культурный гид» Пресняков в выходные даст стадионный концерт Галанин отметит День рождения сразу в двух столицах «Алиса» представит новый альбом в Петербурге Пресняков рассказал, какие хиты больше всего сегодня любит публика Главной кинопремьерой недели станет «Манюня: Приключения в деревне»