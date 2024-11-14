Полиция в Москве начала проверку из-за разрисованного памятника Кадырову
14 ноября 202417:40
Московская полиция начала проверку из-за изрисованного памятника первому президенту Чечни Ахмату Кадырову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве.
По его словам, правоохранители начали проверку после публикации в интернете информации о порче памятника.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что памятник на улице Кадырова в Южном Бутово разрисовали неизвестные в ночь на 13 ноября. Утром надпись стерли сотрудники коммунальных служб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru