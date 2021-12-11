В центре Гамалеи выделили штамм «омикрон» от заразившихся россиян

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи выделили образец штамма коронавируса «омикрон», сообщил директор центра Александр Гинцбург.

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«Мы выделили "омикрон" от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», — рассказал ученый в беседе с РИА Новости.

Новый вариант COVID-19 обнаружили в ноябре в Южной Африке. Омикрон-штамм содержит десятки мутаций в необходимом для заражения клеток S-белке. По мнению ученых, мутация может обладать высокой трансмиссивностью и устойчивостью к антителам.

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ФОТО: РИА Новости
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