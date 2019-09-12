Леонтьев отказался извиняться перед «Транснефтью»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не намерен приносить извинения компании «Транснефть». В беседе с НСН он заявил, что настаивает на том, что это, напротив, «Транснефь» должна попросить прощения у главы совета директоров «Роснефти», бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

«Это мы призывали извиниться перед экс-канцлером Германии. Причем призывали конкретного человека по фамилии Дёмин или корпорацию за своего сотрудника. Мы считаем, что это ответственная, цивилизованная позиция», - заявил Леонтьев НСН.

Пресс-секретарь «Роснефти» добавил, что компания «не собирается вести полемику в публичном пространстве», потому что не она ее затевала.