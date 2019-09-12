Леонтьев отказался извиняться перед «Транснефтью»
Пресс-секретарь «Роснефти» прокомментировал НСН предложение главы «Транснефти» принести извинения.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не намерен приносить извинения компании «Транснефть». В беседе с НСН он заявил, что настаивает на том, что это, напротив, «Транснефь» должна попросить прощения у главы совета директоров «Роснефти», бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
«Это мы призывали извиниться перед экс-канцлером Германии. Причем призывали конкретного человека по фамилии Дёмин или корпорацию за своего сотрудника. Мы считаем, что это ответственная, цивилизованная позиция», - заявил Леонтьев НСН.
Пресс-секретарь «Роснефти» добавил, что компания «не собирается вести полемику в публичном пространстве», потому что не она ее затевала.
Ранее глава компании «Транснефть» Николай Токарев потребовал извинений от пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, комментируя претензии руководителя нефтяной компании Игоря Сечина, пишет «Коммерсант». Токарев полагает, что Леонтьев должен принести публичные извинения всем, кого он посылает в «непотребное» место.
Перепалка между нефтяными компаниями началась после того, как Герхард Шрёдер предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву создать институт независимых инспекторов, которые будут контролировать качество сырья, поставляемого по нефтепроводу «Дружба». Советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин ответил на это, что в таком случае оплачивать услуги независимых инспекторов должны сами нефтяные компании. На это в «Роснефти» заявили, что комментирование Дёминым переписки Шрёдера с правительством недопустимо, и потребовали от него извинений.
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