В Свердловской области ограничения из-за коронавируса продлили до 8 июня

По словам Куйвашева, ограничения принято продлить в связи с тем, что в регионе все еще наблюдается большой прирост заражений ежедневно – более 200 новых случаев в сутки. В частности, он отметил, что соответствующую рекомендацию власти области получили от Роспотребнадзора.

При этом Куйвашев добавил, что некоторое смягчение ограничений будет возможно, если в течение трех дней будет наблюдаться снижение числа заражений коронавирусом. В частности, по словам губернатора, в регионе смогут открыться непродовольственные магазины.

Ранее на территории региона был продлен режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса в сети магазинов "Красное & Белое".

