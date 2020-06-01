В Свердловской области ограничения из-за коронавируса продлили до 8 июня

Власти Свердловской области объявили о продлении введенных из-за коронавируса ограничительных мер до 8 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Евгения Куйвашева.

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По словам Куйвашева, ограничения принято продлить в связи с тем, что в регионе все еще наблюдается большой прирост заражений ежедневно – более 200 новых случаев в сутки. В частности, он отметил, что соответствующую рекомендацию власти области получили от Роспотребнадзора.

При этом Куйвашев добавил, что некоторое смягчение ограничений будет возможно, если в течение трех дней будет наблюдаться снижение числа заражений коронавирусом. В частности, по словам губернатора, в регионе смогут открыться непродовольственные магазины.

Ранее на территории региона был продлен режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса в сети магазинов "Красное & Белое".

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Свердловская ОбластьКоронавирус
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