В Краснодарском крае водитель школьного автобуса показывал детям порно
В Краснодарском крае водителя школьного автобуса задержали за показ детям порнографии, сообщает РИА Новости.
54-летний житель села Заречное отсидел срок за кражу, а после освобождения его взяли на работу водителем в школу. Злоумышленник стал заниматься тем, что демонстрировал школьникам видео порнографического характера и пересылал им подобные ролики.
Родители заметили у детей переписки с мужчиной и обратились в правоохранительные органы.
Ранее педофил-иностранец получил 20 лет колонии за изнасилование российского ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru