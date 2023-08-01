В Краснодарском крае водитель школьного автобуса показывал детям порно

В Краснодарском крае водителя школьного автобуса задержали за показ детям порнографии, сообщает РИА Новости.

Москвичку задержали за съемку порно с 9-летним сыном

54-летний житель села Заречное отсидел срок за кражу, а после освобождения его взяли на работу водителем в школу. Злоумышленник стал заниматься тем, что демонстрировал школьникам видео порнографического характера и пересылал им подобные ролики.

Родители заметили у детей переписки с мужчиной и обратились в правоохранительные органы.

Ранее педофил-иностранец получил 20 лет колонии за изнасилование российского ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПорнографияВодителиШкольникиШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры