Названы регионы РФ с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах. Об этом заявили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Наименьший темп (0,2%) в Подмосковье, Чечне, а также Брянской области.

В Москве, Калужской области, Северной Осетии и Смоленской области он составляет 0,3%.

Между тем, ранее сообщалось, то ограничения при вакцинации от COVID-19 аналогичны тем, что предъявляют при вакцинации от гриппа. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.