Названы регионы РФ с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах. Об этом заявили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Наименьший темп (0,2%) в Подмосковье, Чечне, а также Брянской области.

В Москве, Калужской области, Северной Осетии и Смоленской области он составляет 0,3%.

Между тем, ранее сообщалось, то ограничения при вакцинации от COVID-19 аналогичны тем, что предъявляют при вакцинации от гриппа. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В России подтвердились 4,7 тысячи новых случаев COVID-19

Так, по его словам, противопоказанием для вакцинации является температура тела свыше 37 градусов. Кроме того, за 10-12 часов или даже за сутки до введения препарата нельзя пить алкоголь, передаёт RT.

Первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Массовая добровольная вакцинация начнётся примерно через месяц, первыми прививать будут врачей, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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