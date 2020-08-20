Названы регионы РФ с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах. Об этом заявили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Наименьший темп (0,2%) в Подмосковье, Чечне, а также Брянской области.
В Москве, Калужской области, Северной Осетии и Смоленской области он составляет 0,3%.
Между тем, ранее сообщалось, то ограничения при вакцинации от COVID-19 аналогичны тем, что предъявляют при вакцинации от гриппа. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Так, по его словам, противопоказанием для вакцинации является температура тела свыше 37 градусов. Кроме того, за 10-12 часов или даже за сутки до введения препарата нельзя пить алкоголь, передаёт RT.
Первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Массовая добровольная вакцинация начнётся примерно через месяц, первыми прививать будут врачей, отмечает Ura.ru.
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