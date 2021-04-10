В США опровергли влияние вакцины Johnson & Johnson на образование тромбов

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) не обнаружило связи между вакцинацией от коронавируса препаратом Johnson & Johnson и образованием тромбов. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на заявление регулятора.

В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson

Ранее стало известно о возможных тромбоэмболических осложнениях у некоторых привитых вакциной Johnson & Johnson. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) зарегистрировало четыре подобных случая во время вакцинации в Соединенных Штатах, один из них привел к летальному исходу.

Как отмечает FDA, пока нет данных, что обнаруженные случаи тромбоза были спровоцированы американской вакциной. Регулятор продолжает исследования.

Накануне сообщалось о закрытии центров вакцинации в американских штатах Северная Каролина и Колорадо из-за возникновения нежелательных реакций после прививок препаратом Johnson & Johnson.

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ФОТО: pixabay.com
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