В США опровергли влияние вакцины Johnson & Johnson на образование тромбов

Ранее стало известно о возможных тромбоэмболических осложнениях у некоторых привитых вакциной Johnson & Johnson. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) зарегистрировало четыре подобных случая во время вакцинации в Соединенных Штатах, один из них привел к летальному исходу.

Как отмечает FDA, пока нет данных, что обнаруженные случаи тромбоза были спровоцированы американской вакциной. Регулятор продолжает исследования.

Накануне сообщалось о закрытии центров вакцинации в американских штатах Северная Каролина и Колорадо из-за возникновения нежелательных реакций после прививок препаратом Johnson & Johnson.

