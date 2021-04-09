В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson
Два американских центра вакцинации от коронавируса приостановили работу из-за нежелательных реакций на вакцину Johnson & Johnson, передает телеканал CBS News.
Временно закрыт центр штата Северная Каролина, в котором у 18 вакцинированных проявились побочные эффекты, а также пункт в штате Колорадо, где нежелательные реакции отметили 11 привитых. Пациенты жаловались на головокружение и тошноту, отмечает телеканал «360».
По данным компании Centura Health, которая отвечает за вакцинацию в Колорадо, нет оснований полагать, что с вакциной Johnson & Johnson «что-то не так». В организации отметили, что закрытие центра вакцинации временное, чтобы эксперты могли выяснить причины побочных реакций на препарат.
В свою очередь, корпорация Johnson & Johnson сообщила, что внимательно изучает данные о нежелательных эффектах от вакцины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru