В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson

Два американских центра вакцинации от коронавируса приостановили работу из-за нежелательных реакций на вакцину Johnson & Johnson, передает телеканал CBS News.

Временно закрыт центр штата Северная Каролина, в котором у 18 вакцинированных проявились побочные эффекты, а также пункт в штате Колорадо, где нежелательные реакции отметили 11 привитых. Пациенты жаловались на головокружение и тошноту, отмечает телеканал «360».

По данным компании Centura Health, которая отвечает за вакцинацию в Колорадо, нет оснований полагать, что с вакциной Johnson & Johnson «что-то не так». В организации отметили, что закрытие центра вакцинации временное, чтобы эксперты могли выяснить причины побочных реакций на препарат.

В свою очередь, корпорация Johnson & Johnson сообщила, что внимательно изучает данные о нежелательных эффектах от вакцины.

