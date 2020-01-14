В СПЧ выступили против упрощенного трудоустройства мигрантов

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН не одобрил такую инициативу правительства. По его словам, достаточно будет просто проводить плановые проверки разумно, но не давая послабления предприятиям с сотрудниками мигрантами.

«А с чем связана не проверка предприятий, которые эмигрантов привлекают? Всех надо проверять! Я думаю, что надо оставить так, как есть. Чтобы проверялись все, независимо от того, кто там работает. Если это связано только с тем, что там иностранцы работают и поэтому не проверять, то это неправильно. Проверять надо всех, но разумно и обоснованно. Не так, что сначала полицейские, потом пожарные, потом еще кто-то. А если иностранцев они будут привлекать, а их проверять не будут, то тогда утрачивается смысл вообще контрольно-надзорной деятельности. Она никак не должна зависеть от количества иностранцев», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличился миграционный прирост населения. В январе-апреле прошлого года прирост за счёт мигрантов составил 98 тысяч человек, что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Приток мигрантов будет продолжаться, заявил тогда в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Причина тому, по его словам, в отсутствии грамотной демографической политики на протяжении 30 лет.



