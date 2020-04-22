В Совфеде предложили делать антисептики из нелегального алкоголя
Конфискованный нелегальный алкоголь можно использовать при производстве антисептиков. Как пишут Известия, с такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Сенатор подчеркнул, что эту идею можно будет реализовать в том случае, если в регионах вновь будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики, пишет Свободная пресса. Рябухин отметил, что перед тем, как направлять конфискованную продукцию на производство антисептиков, её следует денатурировать, Это сделает невозможным её употребление, а значит, исключит основной — отравление людей.
Как отметил Сергей Рябухин, на складах Росспиртпрома в настоящий момент есть 900 тысяч декалитров конфискованной нелегального алкоголя, а также 23 млн декалитров спирта, изъятого в прошлом году, пишет Ura.ru.
Между тем, 13 апреля НСН писала, что пик спроса на кожные антисептики в России пройден. Об этом заявили в Минпромторге. Там подчеркнули, что до пандемии коронавируса антисептики в стране не пользовались повышенным спросом, их производили около 10 предприятий, а сейчас их уже 60. Об этом рассказал замглавы ведомства Михаил Иванов.
По его словам, к производству этой продукции подключились парфюмерные и косметические предприятия, на их долю приходится четверть всего производства в России. Уровень запасов антисептиков в больницах «достаточно уверенный», а в аптеках его удалось увеличить на 1 млн штук за последнюю неделю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru