В Совфеде предложили делать антисептики из нелегального алкоголя

Конфискованный нелегальный алкоголь можно использовать при производстве антисептиков. Как пишут Известия, с такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Сенатор подчеркнул, что эту идею можно будет реализовать в том случае, если в регионах вновь будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики, пишет Свободная пресса. Рябухин отметил, что перед тем, как направлять конфискованную продукцию на производство антисептиков, её следует денатурировать, Это сделает невозможным её употребление, а значит, исключит основной — отравление людей.

Как отметил Сергей Рябухин, на складах Росспиртпрома в настоящий момент есть 900 тысяч декалитров конфискованной нелегального алкоголя, а также 23 млн декалитров спирта, изъятого в прошлом году, пишет Ura.ru.