В Совфеде опровергли слухи о новой мобилизации в России

По его словам, Россия вполне справляется имеющимся боевым ресурсом «и количественно, и качественно».

«В России новая волна мобилизации не планируется. Это подтверждают и слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и объективная ситуация на фронтах», - заключил он.

Ранее Песков заявил, что слова Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России являются неправдой, сообщает RT.