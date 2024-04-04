В Совфеде опровергли слухи о новой мобилизации в России

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о новой волне мобилизации в России являются «откровенным фейком и провокацией». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

Картаполов опроверг заявление Зеленского о новой мобилизации в России

По его словам, Россия вполне справляется имеющимся боевым ресурсом «и количественно, и качественно».

«В России новая волна мобилизации не планируется. Это подтверждают и слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и объективная ситуация на фронтах», - заключил он.

Ранее Песков заявил, что слова Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России являются неправдой, сообщает RT.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСовет Федерации РФСпецоперацияМобилизацияРоссия

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