В Совфеде опровергли слухи о новой мобилизации в России
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о новой волне мобилизации в России являются «откровенным фейком и провокацией». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
По его словам, Россия вполне справляется имеющимся боевым ресурсом «и количественно, и качественно».
«В России новая волна мобилизации не планируется. Это подтверждают и слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и объективная ситуация на фронтах», - заключил он.
Ранее Песков заявил, что слова Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России являются неправдой, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru