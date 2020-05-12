В Союзе потребителей рассказали о посткарантинных ценах

С 12 мая в России закончился тотальный режим нерабочих дней. Но все карантинные меры, призванные предотвратить распространение заболевания, сохраняются.

Наиболее пострадавшими, из-за ограничительных мер, сферами бизнеса считаются малые и средние предприятия в сфере услуг и розничной торговли. Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН рассказал, стоит ли ожидать роста цен на товары и услуги по мере снятия ограничений. Не предпримут ли предприниматели попытки возместить потери, которые они понесли за прошедший период.

«Определённые категории товаров, конечно, подорожают. Но в целом, несмотря на все объявленные меры поддержки, платёжеспособный спрос будет уменьшаться. И на данном этапе общий уровень цен будет определяться, прежде всего, спросом. В большинстве магазинов осталось много запасов, как и на складах, им нужно будет поскорее это всё распродать. Магазинам одежды, например, надо закупаться под новый сезон уже, а старый залежался, надо сбывать. Поэтому будут распродажи. В то же время парикмахерские, салоны красоты и фитнесы, я не исключаю, что будут повышать цены, потому что спрос будет очень большой», - сообщил Шелищ.

Кроме того, он призвал Роспотребнадзор обязать магазины предоставлять покупателям без средств индивидуальной защиты перчатки и маски, в связи с запретом в ряде регионов посещать подобные места без них.