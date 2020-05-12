В Союзе потребителей рассказали о посткарантинных ценах
Петр Шелищ рассказал НСН о ценах после карантина и призвал Роспотребнадзор обязать магазины предоставлять своим покупателям маски и перчатки.
С 12 мая в России закончился тотальный режим нерабочих дней. Но все карантинные меры, призванные предотвратить распространение заболевания, сохраняются.
Наиболее пострадавшими, из-за ограничительных мер, сферами бизнеса считаются малые и средние предприятия в сфере услуг и розничной торговли. Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН рассказал, стоит ли ожидать роста цен на товары и услуги по мере снятия ограничений. Не предпримут ли предприниматели попытки возместить потери, которые они понесли за прошедший период.
«Определённые категории товаров, конечно, подорожают. Но в целом, несмотря на все объявленные меры поддержки, платёжеспособный спрос будет уменьшаться. И на данном этапе общий уровень цен будет определяться, прежде всего, спросом. В большинстве магазинов осталось много запасов, как и на складах, им нужно будет поскорее это всё распродать. Магазинам одежды, например, надо закупаться под новый сезон уже, а старый залежался, надо сбывать. Поэтому будут распродажи. В то же время парикмахерские, салоны красоты и фитнесы, я не исключаю, что будут повышать цены, потому что спрос будет очень большой», - сообщил Шелищ.
Кроме того, он призвал Роспотребнадзор обязать магазины предоставлять покупателям без средств индивидуальной защиты перчатки и маски, в связи с запретом в ряде регионов посещать подобные места без них.
«Но это не значит, что на какие-то товары повышенного спроса цены не поднимутся. Мы же уже наблюдали, как это происходило, и происходит до сих пор, с масками, перчатками и санитайзерами. Цены регулируют спрос, когда спрос зависит от нашего желания. А вот когда нас обязывают носить маски и перчатки, возникают вопросы к тому, кто обязал. Ведь цены оказываются не всем доступными, а также возникший дефицит может оказаться препятствием к исполнению новых обязательств. И наша позиция такая, что в магазине не имеют права отказать в обслуживании человеку, который пришёл без маски и перчаток, пусть они тогда будут обязаны выдать эти необходимые средства защиты. Они могут только вызвать полицейского, чтобы он оштрафовал такого человека. Правильно было бы, чтобы Роспотребнадзор обязал магазины выдавать средства защиты своим покупателям, пришедшим без маски и перчаток», - добавил Пётр Шелищ.
Ранее власти Москвы и некоторых других регионов ввели штраф за нахождение в общественных местах и транспорте без маски, который составляет 4 и 5 тысяч рублей соответственно.
Однако пока в столице не начали взимать штрафы за отсутствие масок и перчаток у граждан в общественных местах. Об этом рассказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, руководитель главного контрольного управления города Евгений Данчиков. По его словам, пока с населением ведётся разъяснительная работа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
232 тыс.+10 899 / сут.
Умерли
2 116+107 / сут.
Выздоровели
43 512+3 711 / сут.
- В Липецкой области приостановлен режим самоизоляции
- Власти Москвы пока не штрафуют за отсутствие масок и перчаток
- Перевозки российских авиакомпаний рухнули в апреле на 92%
- Арестован хозяин хосписа Красногорска, где в пожаре погибли 11 человек
- Портал госуслуг запустил сервис оформления выплат на детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru