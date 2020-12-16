Пользователи WhatsApp, Telegram и YouTube сообщили о сбое
Пользователи фиксируют сбой в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также сервиса YouTube. Неполадки отмечены по всему миру, в том числе в России, сообщает сервис Downdetector.
В основном в России проблемы возникли у пользователей из Москвы.
Люди отмечают, что либо не могут подключиться к сервису, либо испытывают затруднения при отправке сообщения, передает РЕН ТВ. В YouTube у большинства не проигрываются видеоролики или не загружается веб-сайт, кто-то не может зайти на свою страницу видеохостинга.
Накануне «Ростелеком» сообщил о восстановлении работоспособности сети после аварийной ситуации.
Днем ранее пользователи YouTube, Gmail и других сервисов Google столкнулись с масштабным сбоем, пишет «Газета.ру».
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