Пользователи WhatsApp, Telegram и YouTube сообщили о сбое

Пользователи фиксируют сбой в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также сервиса YouTube. Неполадки отмечены по всему миру, в том числе в России, сообщает сервис Downdetector.

В основном в России проблемы возникли у пользователей из Москвы.

В работе «Ростелекома» произошел сбой по всей стране

Люди отмечают, что либо не могут подключиться к сервису, либо испытывают затруднения при отправке сообщения, передает РЕН ТВ. В YouTube у большинства не проигрываются видеоролики или не загружается веб-сайт, кто-то не может зайти на свою страницу видеохостинга.

Накануне «Ростелеком» сообщил о восстановлении работоспособности сети после аварийной ситуации.

Днем ранее пользователи YouTube, Gmail и других сервисов Google столкнулись с масштабным сбоем, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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