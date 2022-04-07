Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины стартовала в Москве
В Москве стартовала Всероссийская акция в поддержку зоопарков, аквариумов и зооуголков Донбасса и Украины #Мывместе. Сбор помощи проводится на базе Московского зоопарка, сообщила его генеральный директор Светлана Акулова.
В организации мероприятия принимают участие Союз зоопарков и аквариумов РФ совместно с волонтерским движением #Мывместе и Общероссийским народным фронтом при поддержке Общественной палаты РФ. Объявлено о сборе корма, ветеринарных лекарственных препаратов, стройматериалов для восстановления вольеров.
Как подчеркнула Акулова, каждому конкретному зоопарку в Донбассе и на Украине будет оказана адресная помощь, поскольку это сообщество тесно взаимодействует. Московский зоопарк находится на постоянной связи с коллегами, поэтому осведомлён кому что необходимо.
Пункт сбора помощи работает по графику Московского зоопарка. Перечень необходимой помощи опубликован на его сайте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Европарламент проголосовал за эмбарго на поставки энергоресурсов из России
- Политолог объяснил одобрение ленд-лиза для Украины
- Лукашенко заявил о спецоперации по освобождению белорусских дальнобойщиков на Украине
- Роскомнадзор объявил о маркировке сервисов Google за нарушение законов РФ
- Лавров: Вашингтон склоняет Киев к затягиванию конфликта
- Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины стартовала в Москве
- Минздрав: лекарства от астмы в России производятся и поставляются в плановом режиме
- Мишустин заявил, что в российском правительстве нет слабых
- «Матч ТВ» остался без Кубка Англии по футболу
- Лавров раскритиковал представленный Украиной проект соглашения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru