Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины стартовала в Москве

В Москве стартовала Всероссийская акция в поддержку зоопарков, аквариумов и зооуголков Донбасса и Украины #Мывместе. Сбор помощи проводится на базе Московского зоопарка, сообщила его генеральный директор Светлана Акулова.

В организации мероприятия принимают участие Союз зоопарков и аквариумов РФ совместно с волонтерским движением #Мывместе и Общероссийским народным фронтом при поддержке Общественной палаты РФ. Объявлено о сборе корма, ветеринарных лекарственных препаратов, стройматериалов для восстановления вольеров.

Как подчеркнула Акулова, каждому конкретному зоопарку в Донбассе и на Украине будет оказана адресная помощь, поскольку это сообщество тесно взаимодействует. Московский зоопарк находится на постоянной связи с коллегами, поэтому осведомлён кому что необходимо.

Пункт сбора помощи работает по графику Московского зоопарка. Перечень необходимой помощи опубликован на его сайте.

