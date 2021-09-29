В Сочи попал на видео большой смерч

Большой смерч прошел над Черным морем неподалеку от Сочи, сообщает «РЕН ТВ».

В Адлере морской смерч вышел на берег

Погодное явление сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как на границе облаков образовалась воронка огромного столба воды.

До суши смерч не дошел, растеряв силы в море. Ранее еще один смерч сняли жители Туапсинского района.

На днях две реки в Сочи вышли из берегов. Были затоплены улицы трёх посёлков Лазаревского района.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаСочи
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