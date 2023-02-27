«С удовольствием!»: Глава Чувашии готов пройти военную подготовку для чиновников
О готовности пройти военную подготовку для чиновников заявил в эфире НСН глава Чувашии Олег Николаев.
Глава Чувашской республики Олег Николаев заявил НСН, что с удовольствием готов пройти военную подготовку, которую хотят сделать для чиновников обязательной.
Ранее «Известия» сообщали, что госслужащих предлагают обязать пройти курсы военной подготовки, чтобы они могли лучше ориентироваться в условиях СВО и были готовы к любому развитию событий, особенно на приграничных территориях. По информации газеты, такую инициативу поддерживает ряд губернаторов, которые считают, что чиновники должны уметь принимать грамотные решения в сложной обстановке.
«Я лично всегда готов пройти такую подготовку! С точки зрения физической культуры и спорта я всегда активно участвую во всех массовых соревнованиях, например, «Лыжня России», «Кросс нации». Я с удовольствием приму участие в подготовке, которая позволит вспомнить былые навыки и еще раз ощутить плечо товарища и мощь единения в рамках действий тактического характера на специальном полигоне», - рассказал глава республики.
По его словам, в регионе активно занимаются развитием культурно-спортивных мероприятий.
«Я эту идею поддерживаю. Более того, мы в рамках реализации патриотического воспитания в этом году планируем создать центр подготовки для подрастающего поколения. Планируем провести сборы не менее 1900 человек в текущем году, но и продолжить эту работу дальше. Такие центры у нас доступны для всех желающих, в первую очередь для мужчин, которые хотят восстановить навыки обращения с оружием, тактической медицины и других необходимых составляющих, которые нужны человеку для того, чтобы защитить себя и Родину в случае необходимости», - отметил региональный глава.
Он назвал справедливой инициативу введения военной подготовки для чиновников, напомнив, что таковая была во времена СССР.
«Вопросы первичной военной подготовки постоянно поднимаются. Это абсолютно справедливое предложение, потому что во время СССР эта мера была обязательна и очевидна, она служила очень хорошей мотивацией парня, мальчика поддерживать себя в хорошей физической форме, быть здоровым и пригодным к любым задачам. Возвращение к показавшим свою эффективность традициям, конечно же, имеет смысл, но здесь важно не перегнуть. Очевидно, есть люди с хроническими заболеваниями или имеющие другие ограничения. Требовать обязательное прохождение этими людьми такой подготовки будет не совсем справедливо, а самое главное - небезопасно», - заключил Николаев.
Ранее военный эксперт Владимир Литовкин отмечал, что начальная военная подготовка (НВП) может стать важной вехой на пути социализации молодых людей. По его словам, НВП нужна для того, чтобы парни росли мужчинами. Литовкин подчеркнул, что 18-летний парень должен уметь развести костер и пришить пуговицу.
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