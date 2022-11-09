Минпросвещения: школы смогут вводить курсы начальной военной подготовки с пятого класса
Курсы начальной военной подготовки российские школы смогут вводить с пятого класса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
В ведомстве уточнили, что в проект федеральных образовательных программ для учебных заведений предлагается внести содержание, посвященное «основам обороны государства». При этом сами школы по своему усмотрению смогут принять решение о включении в учебный план соответствующих предметов.
В министерстве также отметили, что Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию уже одобрило учебные программы под названиями «Основы военной подготовки» и «Основы военно-морской подготовки».
Ранее стало известно, что курс начальной военной подготовки введут в школах с 1 сентября 2023 года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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