Минпросвещения: школы смогут вводить курсы начальной военной подготовки с пятого класса

Курсы начальной военной подготовки российские школы смогут вводить с пятого класса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

В ведомстве уточнили, что в проект федеральных образовательных программ для учебных заведений предлагается внести содержание, посвященное «основам обороны государства». При этом сами школы по своему усмотрению смогут принять решение о включении в учебный план соответствующих предметов.

В Минобороны одобрили инициативу по введению военной подготовки в школах

В министерстве также отметили, что Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию уже одобрило учебные программы под названиями «Основы военной подготовки» и «Основы военно-морской подготовки».

Ранее стало известно, что курс начальной военной подготовки введут в школах с 1 сентября 2023 года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеШкольникиМинпросветШколы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры