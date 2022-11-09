Минпросвещения: школы смогут вводить курсы начальной военной подготовки с пятого класса

В министерстве также отметили, что Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию уже одобрило учебные программы под названиями «Основы военной подготовки» и «Основы военно-морской подготовки».

Ранее стало известно, что курс начальной военной подготовки введут в школах с 1 сентября 2023 года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

