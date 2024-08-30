«В сентябрь с июльским теплом»: Шувалов пообещал москвичам жару до +28

«Сейчас погода идет по инерции. С вероятностью 95% она существенно не изменится. В Центральной России в начале следующей недели погоду будет определять обширный антициклон с центром над востоком европейской территории России. Поэтому в его теплой западной части обойдется без осадков, утром столбики термометров покажут +12…+14 градусов (в сельской местности +8…+10), а дневная температура будет достигать +26…+28 градусов. Что касается бабьего лета, о нем можно говорить после первого осеннего ненастья, а не в нынешнюю пору июльского тепла», — сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в День знаний столбики термометров днем могут достигать тридцатиградусной отметки.

