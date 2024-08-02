Прохладная водичка: В европейской части России завершился купальный сезон

«Что касается купального сезона, это очень эфемерная вещь и во многом субъективная. Кто-то купается круглый год, кто-то приезжает в разгар сезона на Черноморское побережье Кавказа и в воду не заходит. При этом ночи у нас становятся все длиннее, дни короче, только из-за этого одного фактора вода начинает сильнее остывать, не успевает прогреваться днем. Народная мудрость не зря гласит, что после 2 августа, когда пророк Илья в воду ходил, больше купаться не надо», - рассказал он.

Синоптик предупредил, что вода в водоемах европейской части страны уже опустилась ниже 20 градусов, теперь комфортными для купания будут только бассейны.

«Тенденции такие, что вода в центре европейской России опускается ниже отметки в 20 градусов, а это уже не очень комфортная температура для водных процедур. Мы с вами говорим об естественных водоемах – озерах и так далее. В Москве, например, сейчас множество бассейнов, лучше купаться там», - подытожил собеседник НСН.

Водоемы, в которых нельзя купаться, могут быть крайне опасны из-за непроверенного дна и подводных течений, заявил ранее государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров «Радиоточке НСН».