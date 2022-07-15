В Сбере спрогнозировали рост числа телефонного мошенничества

Число случаев телефонного мошенничества будет расти после спада в феврале-марте. Такой прогноз озвучил замглавы правления Сбера Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

Раскрыто новое мошенничество с банковскими картами россиян

По словам Кузнецова, на месяц в феврале-марте текущего года телефонное мошенничество было остановлено. В настоящее время в банке фиксируют возобновление активности телефонных мошенников и ожидают его рост.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» заявили, что в настоящее время стал набирать обороты один из видов мошенничества — вишинг.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры