В Сбере спрогнозировали рост числа телефонного мошенничества

По словам Кузнецова, на месяц в феврале-марте текущего года телефонное мошенничество было остановлено. В настоящее время в банке фиксируют возобновление активности телефонных мошенников и ожидают его рост.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» заявили, что в настоящее время стал набирать обороты один из видов мошенничества — вишинг.