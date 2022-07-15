В Сбере спрогнозировали рост числа телефонного мошенничества
Число случаев телефонного мошенничества будет расти после спада в феврале-марте. Такой прогноз озвучил замглавы правления Сбера Станислав Кузнецов, передает ТАСС.
По словам Кузнецова, на месяц в феврале-марте текущего года телефонное мошенничество было остановлено. В настоящее время в банке фиксируют возобновление активности телефонных мошенников и ожидают его рост.
Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» заявили, что в настоящее время стал набирать обороты один из видов мошенничества — вишинг.
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