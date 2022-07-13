«Лаборатория Касперского» предупредила россиян о новом виде мошенничества

В сообщении говорится, что в рамках новой схемы гражданин получает письмо, в котором нет вредоносных ссылок либо вложений, но есть предупреждение о якобы попытке снять со счёта человека крупную сумму.

Также гражданину предлагается позвонить по указанному номеру телефона, чтобы отменить транзакцию. Если человек попадается и перезванивает, то его начинают «обрабатывать».

«Только с марта по июнь 2022 года эксперты зафиксировали около 350 тысяч таких писем по всему миру, причём их число растёт, на июнь пришлось почти 100 тысяч», - уточнили в компании.

В «Лаборатории Касперского» добавили, что целью злоумышленников являются конфиденциальные данные либо перевод денег, или установка ПО для удалённого управления, а их жертвами могут стать как частные пользователи, так и сотрудники организаций.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что за январь-июнь 2022 года количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT.