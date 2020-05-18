В Саратовской области возобновили запрет на прогулки

По данным издания, соответствующее объявление сделал региональный оперштаб. Отмечается, что решение принято из-за увеличения количества случаев заражения на территории области. Так, четверо суток подряд прирост пациентов с коронавирусом превышает 100 человек.

Как отмечает «Коммерсант», в регионе ежедневный темп прироста по количеству зараженных составляет 7,5%, в то время как в среднем по стране 3,9%.

Согласно информации оперштаба, за минувшие сутки в Саратовской области зафиксировано 117 случаев заражения коронавирусом. Это пятый показатель по числу инфицирований среди всех регионов РФ.











