В Саратовской области возобновили запрет на прогулки
Власти Саратовской области приняли решение возобновить запрет на прогулки и занятие спортом на улице. Об этом сообщает «Коммерсант Саратов».
По данным издания, соответствующее объявление сделал региональный оперштаб. Отмечается, что решение принято из-за увеличения количества случаев заражения на территории области. Так, четверо суток подряд прирост пациентов с коронавирусом превышает 100 человек.
Как отмечает «Коммерсант», в регионе ежедневный темп прироста по количеству зараженных составляет 7,5%, в то время как в среднем по стране 3,9%.
Согласно информации оперштаба, за минувшие сутки в Саратовской области зафиксировано 117 случаев заражения коронавирусом. Это пятый показатель по числу инфицирований среди всех регионов РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru