Из-за застрявшего в Суэцком канале судна Ever Given секс-игрушки станут дефицитом

Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given повлияло на бизнес в Европе, сообщает LAD Bible.

Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given могут снять с мели в ближайшие часы

Так, под ударом оказались продавцы секс-игрушек. EDC Retail, которая работает на территории Нидерландов и Бельгии, столкнулась с серьезными проблемами. Компания ожидала прибытия 20 контейнеров с игрушками для взрослых, однако товар оказался в «морской пробке» за Ever Given.

В компании заявили о миллионных потерях из-за невозможности доставить товар.

Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given не увенчалась успехом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.

В следующий раз судно попробуют освободить 28 марта.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
ТЕГИ:Судно
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