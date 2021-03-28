Из-за застрявшего в Суэцком канале судна Ever Given секс-игрушки станут дефицитом
Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given повлияло на бизнес в Европе, сообщает LAD Bible.
Так, под ударом оказались продавцы секс-игрушек. EDC Retail, которая работает на территории Нидерландов и Бельгии, столкнулась с серьезными проблемами. Компания ожидала прибытия 20 контейнеров с игрушками для взрослых, однако товар оказался в «морской пробке» за Ever Given.
В компании заявили о миллионных потерях из-за невозможности доставить товар.
Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given не увенчалась успехом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.
В следующий раз судно попробуют освободить 28 марта.
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