В РПЦ в ответ на предложение Байдена разрешить менять пол детям с 8 лет заговорили об уголовном наказании

В РПЦ отреагировали на инициативу избранного президента США Джо Байдена о возможности разрешить смену пола детям с 8 лет. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион назвал заявление американского лидера кощунственным и считает подобные идеи преступлением.

Телеграм: Президентский попкорн в России и США

«Я думаю, что людей, которые пропагандируют подобные идеи, следует сажать в тюрьму, потому что, с моей точки зрения, это преступление - калечить восьмилетнего ребенка или даже шестнадцатилетнего ребенка», - заявил Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК).

Он также считает, что «подвергать таким операциям детей - это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание, так же как и пропаганда подобного рода операций», сообщает «Интерфакс».

Ранее Джо Байден во время предвыборной кампании заявлял, что 8-летний ребенок уже может решать, нужно ди ему менять пол.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что внешняя политика Вашингтона при Байдене радикально не поменяется, так как многое закреплено в законах и желания одного лишь президента изменить курс недостаточно.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: © РИА Новости, Владимир Федоренко
ТЕГИ:Джо БайденПравославная Церковь УкраиныРПЦ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры