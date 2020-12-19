В РПЦ в ответ на предложение Байдена разрешить менять пол детям с 8 лет заговорили об уголовном наказании
В РПЦ отреагировали на инициативу избранного президента США Джо Байдена о возможности разрешить смену пола детям с 8 лет. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион назвал заявление американского лидера кощунственным и считает подобные идеи преступлением.
«Я думаю, что людей, которые пропагандируют подобные идеи, следует сажать в тюрьму, потому что, с моей точки зрения, это преступление - калечить восьмилетнего ребенка или даже шестнадцатилетнего ребенка», - заявил Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК).
Он также считает, что «подвергать таким операциям детей - это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание, так же как и пропаганда подобного рода операций», сообщает «Интерфакс».
Ранее Джо Байден во время предвыборной кампании заявлял, что 8-летний ребенок уже может решать, нужно ди ему менять пол.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что внешняя политика Вашингтона при Байдене радикально не поменяется, так как многое закреплено в законах и желания одного лишь президента изменить курс недостаточно.
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