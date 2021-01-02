В РПЦ пожилым людям рекомендуют воздержаться от посещения храмов на Рождество
Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион дал рекомендацию пожилым прихожанам не посещать храмы в Рождество из-за эпидемии коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции», — отметил священнослужитель.
Также он добавил, что церкви закрывать не будут, священники могут исповедать и причастить пожилых верующих на дому.
Митрополит Иларион обратил внимание, что не во всех приходах прихожане соблюдают санитарно-гигиенические меры, утвержденные патриархом и Синодом. Представитель РПЦ высказал надежду на изменение ситуации.
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