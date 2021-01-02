В РПЦ пожилым людям рекомендуют воздержаться от посещения храмов на Рождество

«Рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции», — отметил священнослужитель.

Также он добавил, что церкви закрывать не будут, священники могут исповедать и причастить пожилых верующих на дому.

Митрополит Иларион обратил внимание, что не во всех приходах прихожане соблюдают санитарно-гигиенические меры, утвержденные патриархом и Синодом. Представитель РПЦ высказал надежду на изменение ситуации.

